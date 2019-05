Ivy ao vivo na redação do JN esta terça-feira

Hoje às 10:02, atualizado às 10:35 Facebook

Rita Sampaio veste-se de Ivy e apresenta ao vivo, esta terça-feira, na redação do "Jornal de Notícias", o álbum de estreia "Over and Out".

Poderá ver em direto o "showcase" no Facebook e no Instagram, a partir das 15.30 horas.

"I Miss Myself" é o single que faz parte do primeiro álbum a solo, Over and Out", de Ivy, o nome artístico de Rita Sampaio, vocalista da banda bracarense Grandfather's House.

O trabalho de estreia de Ivy foi lançado em março pela Cosmic Burger.

A música de Ivy é sombria, introspetiva, catártica e íntima. Fechada num mundo ao qual a própria já não consegue aceder, como representação de um ciclo que se fechou, uma metamorfose.



"Over and Out" é uma obra autobiográfica e extremamente íntima da artista. Produzido e gravado por Rita Sampaio, João Figueiredo e CASOTA Collective.

Ivy ou Rita Sampaio atuará a 2 de junho em Serralves, no Porto, a 29 de junho no Vira Pop, em Amares, a 28 de julho em Bragança, a 7 de setembro em Braga, a 13 de setembro no teatrão, em Coimbra e a 21 de setembro na Casa da Cultura em Setúbal.

Antes de todas estas aparições, pisará o palco do JN esta terça-feira.