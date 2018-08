Já começou o terceiro e último dia do festival Vilar de Mouros

Delfim Machado Hoje às 20:03 Facebook

Muitos festivaleiros já estão no recinto do festival Vilar de Mouros para o último dia do festival, que tem James como cabeça de cartaz.

Os "Sete Magníficos" de Manchester, ou James, estão de novo em Portugal, desta vez com "Living in Extraordinary Dreams", álbum lançado no início deste mês.

As portas do festival abriram às 17.30 horas debaixo de um sol intenso. A primeira atuação é de Luís Severo (19.30 horas). Segue-se John Cale (20.30 horas), ex-baixista dos The Velvet Underground que, aos 76 anos, aceitou fazer uma digressão, coisa rara na história do músico que se iniciou a solo em 1968, depois de deixar a banda vanguardista.

Às 21.45 horas há Los Lobos, conjunto mexicano conhecido pela interpretação de "La Bamba", e depois dEUS, quinteto belga também habitual em Portugal que deambula entre o Indie e o Art Rock ou Rock Experimental. Depois de James, que é às 00.55 horas, há a "orquestra" Crystal Fighters, de Folk Eletrónico vibrante e a banda internacional mais jovem do cartaz deste ano de Vilar de Mouros.