Já há apresentadores para o Festival da Eurovisão deste ano

A atriz Lucy Ayoub, a modelo Bar Refaeli, o comentador Erez Tal e o apresentador Assi Azar são os quatro apresentadores do próximo Festival Eurovisão da Canção, hoje anunciados pela União Europeia de Radiodifusão, que organiza o certame.

A 64.ª edição do Festival da Eurovisão decorrerá no Centro Internacional de Convenções em Telavive, em Israel, com as semifinais agendadas para os dias 14 e 16 de maio e a cerimónia final a 18 de maio, anunciou a organização no passado mês de setembro.

Israel recebe este ano o Festival Eurovisão da Canção depois de ter vencido a edição de 2018, em Lisboa, com o tema "Toy", interpretado por Netta Barzlilai.