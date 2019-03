Hoje às 13:10 Facebook

O trailer da terceira temporada de Stranger Things foi divulgado no YouTube pela Netflix.

A série passada nos anos 80 que mistura a ficção científica e o sobrenatural regressa à Netflix, para a muito aguardada terceira temporada, dia 4 de julho.

As primeiras imagens da nova temporada revelam que o enredo da história irá decorrer no verão de 1985, um ano após os acontecimentos da segunda temporada, e vai continuar a acompanhar a vida do grupo de pré-adolescentes da pequena cidade ficcional de Hawkins, no estado do Indiana. Será um total de oito episódios lançados simultaneamente na Netflix.

Haverá ainda novas personagens como o presidente da câmara da cidade, Cary Elwes, um jornalista do "The Hawking Post", Gary Busey, e a filha do casal interpretado por Ethan Hawke e Uma Thurman.

Os 17 episódios das duas primeiras temporadas estão disponíveis na plataforma. A série Stranger Things, uma criação de Matt e Ross Duffer, que estreou em 2016, foi nomeada para quatro Globos de Ouro e 31 Emmys, dos quais venceu seis. O final da série está planeado para a quarta ou quinta temporada.