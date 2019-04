Já se sabe o que aconteceu a Ed Sheeran na "Guerra dos Tronos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:01 Facebook

No primeiro episódio da derradeira temporada de "Guerra dos Tronos" que estreou na madrugada desta segunda-feira, ficou conhecido o desfecho da personagem de Ed Sheeran na série.

O cantor britânico Ed Sheeran, que no mês de junho vai passar por Portugal para dois concertos no Estádio da Luz, fez uma pequena participação no primeiro episódio da sétima temporada de "Guerra dos Tronos", em 2017. Mas, desde então, nunca se soube que destino teve "Eddie", que cantou para um grupo de soldados dos Lannister e teve uma conversa breve com Arya Stark.

Na madrugada desta segunda-feira, o mistério foi revelado. No primeiro episódio da última temporada, soube-se que a personagem de Ed Sherean foi morto por dragões. A revelação foi feita por uma rapariga a Bronn.

Recorde a participação do cantor na sétima temporada: