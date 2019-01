Mulheres dominam cartaz do Primavera Sound Porto

José Miguel Gaspar Hoje às 12:17 Facebook

Solange, Rosalía, Erykah Badu, Courtney Barnett, Nina Kraviz, Sophie, Kate Tempest: os nomes maiores do festival indie são femininos. Também há Interpol, James Blake, Jarvis Cocker e o regresso dos Stereolab.

Com 68 nomes extraídos dos mais de 200 que compõem o cartaz do Primavara Sound Barcelona, o festival do Porto reflete este ano a irrefreávela procura de paridade espoletada pelo movimento global de denúncia de assédios e iniquidades comportamentais conhecida pelo hashtag #MeToo, em marcha desde 2017, e que está a equilibrar o mérito artístico com o valor do cachet entre homens e mulheres. Salta imediatamente à vista: cerca de metade dos nomes mais fortes do Nos Primavera Sound 2019 são mulheres.

Nos seis primeiros nomes anunciados com letras maiores verificamos um empate técnico - estatística inédita até agora - entre homens e mulheres: Solange, Erykah Badu e Rosalía de um lado; Interpol, Stereolab e J Baldin do outro.

No segundo nível do cartaz há mais dez artistas e, de novo, paridade entre sexos. Seis homens: James Blake, Jarvis Cocker (o vocalista do Pulp traz o espetáculo/experiência "Jarv Is"), Modeselektor, Mura Masa, Jorge Ben Jor e Danny Brown. Quatro mulheres: Courtney Barnett, Nina Kraviz, Kali Uchis e Peggy Gou.

No nível intermédio constata-se o mesmo equilíbrio, com sete nomes para cada lado. Todos ao molho: Guided By Voices, Yaeji (é magnífica esta coreana que cresceu em Brooklyn), Low, Neneh Cherry, Liz Phair, Sophie, Lizzo, David August, Kate Tempest, Big Thief, Tommy Cash, Sons of Kemet XL, Yves Tumor, Tirzah, Snail Mail e Lucy Dacus. Novas constatações: o rap, hip hop e post-R&B acentuam a sua importância no festival do Porto; sai sublinhada também a aposta em nomes obscuros e/ou emergentes.

No último bloco, o das letras pequeninas, do cartaz do Nos Primavera Sound 2019 mantém-se o equilíbrio paritário - que parece obedecer mesmo a um rigoroso livro de estilo politicamente correto. Sobressai, ainda, um grande volume de nomes virtualmente desconhecidos do grande público. Eis os últimos 38 nomes: Joy Orbison, Lets Eat Grandma, Shellac, Fucked up, Boodika, Mykki Blanco, Christina Rosenvinge, Mormor, Hop Along, JPEGMafia, Helena Hauff, Aldous Harding, Amyl and the Sniffers, Tomberlin, Nilufer Yanya, Ama Lou, Lisabo, Viagra Boys, Courtesy, Men I Trust, Miya Folick, Job Jobse, Dr. Rubinstein, Lena D"Água e Primeira Dama, Jambinai, Roza Terenzi, Surma, , Nubya Garcia, Allen Halloween, Mad Miran, Photonz, Violet, Dino D"Santiago, O Terno, Mai Kino, Profjam, Jasss e Jackie.

O Nos Primavera Sound 2019 decorre entre a quinta-feira de 6 de junho e o sábado seguinte. O festival não revelou ainda se irá manter os cinco palcos da edição do ano passado (anteriormente eram quatro). O preço do passe geral de três dias é agora de 103 euros (subirá brevemente para 117 euros) e o bilhete diário está a 56 euros (subirá depois para 70 euros).