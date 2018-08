James desfia sucessos e toca na alma de Vilar de Mouros

Hoje às 09:31 Facebook

Era difícil fazer melhor. Os "Sete Magníficos de Manchester" foram ao Alto Minho destrocar um conjunto de sucessos e apresentaram-se com um concerto memorável que acabou com "Something" a tocar na alma de Vilar de Mouros, no dia em que o festival acabou e recebeu uma enchente, ontem.

A organização até anunciou que foi ultrapassada a barreira dos 30 mil festivaleiros, e James terá contribuído para isso. Primeira nota: Tim Booth passou tanto tempo em palco como nas grades ou no meio do público em "crowdsurfing". Fê-lo pela primeira vez em "Getting Away With It (All Messed Up) e deixou claras as regras do jogo: "Não ponham os telemóveis na cara senão não volto". Voltou, em "Curse Curse", tocada depois de supostamente terem mudado o alinhamento a meio do concerto. Pelo menos foi o que Tim Booth anunciou. Só que o britânico levou outra vez com telemóveis e acabou por abandonar a brincadeira. Em vez disso falou, e quando se quis aproximar do público só se chegou às grades, sem "crowdsurfing".

O vocalista dos James esteve sempre dialogante e foi justificando cada música nova, do álbum Living In Extraordinary Times, editado este mês e apelidado de "bloody wonderfull" pelo próprio Tim Booth. Ainda que só talvez uma dezena de fãs acérrimos conhecesse o novo álbum, Booth apreciou. "Há públicos que não respondem bem a novos temas" mas Vilar de Mouros deu "uma grande resposta", disse.

Um novo álbum, segundo Tim Booth em que grande parte dos temas é dedicado a Donald Trump. Pela negativa, pois claro. Ainda que recentemente tenha dado entrevistas a dizer que o novo disco de originais não tem o presidente norte-americano como alvo, "Many Faces" fala do muro que Donald Trump prometeu construir, e da forma "racista" como fala dos mexicanos. As palavras são de Tim Booth, duras ou realistas, certamente polémicas, mas arrancaram aplausos do público.

A meio dos temas do novo álbum há uma bela "Sit Down" com os telemóveis no ar, uma vibrante "Tomorrow" muito cantada por todos, e uma "Laid" que anuncia um fim em festa antes do encore. Reentrados no palco, James saem-se com "Out to Get You", porventura mal escolhida para o regresso do encore dada a falta de reação dos milhares de festivaleiros. Pecado perdoado logo a seguir, com o fim do concerto reservado a "Sometime", com a qual Tim Booth diz que nos consegue tocar na alma. É verdadeira a expressão, tal foi o coro de milhares de pessoas a apoiá-lo, e os corpos vibrantes a vários metros das filas da frente.

Antes de James houve dEUS, conjunto belga liderado por Tom Barman que até tem residência em Sesimbra. Por lá deve andar a praticar o português, tal foi a fluidez com que falou com o público na língua nacional.

O concerto foi recheado de temas progressivos, repleto de cores berrantes e com um final com uma "Bad Timing" potente. Antes houve a belíssima "Nothing Really Ends" e, a fechar, "Suds & Soda".

A noite terminou já perto das quatro da madrugada com a energia do Folk inglês e espanhol dos Crystal Fighters.