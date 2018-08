James fecham cartaz do festival de Vilar de Mouros

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 21:22 Facebook

Os britânicos James vão atuar no festival de Vilar de Mouros no dia 25 de agosto. A organização do evento fechou, esta sexta-feira, o cartaz com o anúncio da atuação da banda e com as confirmações de Cavaliers of Fun para dia 23, Kitty Daisy & Lewis e Scarecrow Paulo no dia 24 e Luís Severo a 25.

O festival de EDP Vilar de Mouros vai decorrer de 23 a 25 de agosto e tinha já anunciados para o seu alinhamento os nomes Incubus, Peter Murphy 40 years of BAUHAUS celebration featuring DAVID J, The Pretenders, Editors, dEUS, Crystal Fighters, David Fonseca, GNR, Human League, John Cale, Los Lobos, PIL e Plastic People.

O bilhete diário custa 35 euros e o passe para três dias com acesso gratuito ao campismo fica nos 70 euros. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e em Ticketline e Festicket. O evento é organizado pela Surprise&Expectation.

Agenda de concertos EDP Vilar de Mouros 2018

23 Agosto

Pretenders

Peter Murphy 40

years of BAUHAUS

celebration featuring DAVID JHuman

LeaguePIL

Plastic People

Cavaliers of Fun

24 Agosto

Incubus

Editors

David Fonseca

GNR

Kitty Daisy & Lewis

Scarecrow Paulo

25 Agosto

James

dEUS

Los Lobos

Crystal Fighters

John Cale

Luís Severo