James regressam ao Porto em setembro

James, banda formada no início dos anos 80, regressam ao Porto no dia 13 de setembro, no Parque da Pasteleira, após esgotarem dois concertos no Coliseu de Lisboa e do Porto no mês de maio

A banda composta por Tim Booth, Jim Glennie, Larry Gott e Mark Hunter, Saul Davies, David Baynton- Power e Andy Diagram, apresentam o seu último álbum "Living in Extraordinary Times", lançado em 2018.

Com 30 anos de carreira, 14 álbuns lançados e mais de 13 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, os James são conhecidos por temas como "Sit Down", "She´s a Star", "Laid" ou "Getting Away With it (All messed up)".

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais, a partir de 28 euros.