Janeiro apresenta no JN o novo álbum "Fragmentos"

Janeiro não é apenas o primeiro mês do ano, é o nome de um artista português, natural de Coimbra, que acaba de lançar o seu primeiro LP, "Fragmentos", apresentado esta tarde na redação do Jornal de Notícias.

Janeiro é um compositor e músico que com 20 anos de idade compôs o primeiro EP, "Janeiro", gravado num estúdio improvisado em casa.

O jovem músico tem nas suas canções influências de jazz e de fado, mas também da R&B eletrónica.

Janeiro já pisou palcos de vários eventos musicais como o NOS em D'Bandada, o festival NOS Alive, Mexefest, entre outros. O músico português, agora com 23 anos, participou no ano passado no Festival da Canção com o tema "Sem Título", a convite de Salvador Sobral.

Acaba de lançar o seu primeiro LP "Fragmentos" que irá esta quinta-feira apresentar no palco do JN em miniconcerto a partir das 15.30 horas. "Canção para ti", "Preguiça" e "Sem Título" são alguns dos temas que se juntam no recente álbum "Fragmentos". Este disco com 12 temas pretende contar a história de vida do jovem músico português.