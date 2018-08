Janita Salomé: Um novo álbum que é uma homenagem à palavra

Ana Vitória 17 Maio 2018 às 14:24 Facebook

O novo álbum de Janita Salomé, "Valsa dos Poetas", é uma homenagem à palavra. Nele, o cantor do Redondo gravou poemas de Luís de Camões, Ibn Amar e Jaime Rocha e de Charles Bukowski, entre outros.

"Em todos os meus trabalhos tenho dado privilégio à palavra. É a partir dela que construo a melodia. Neste caso específico fui buscar poetas que não escreveram propositadamente para que os seus poemas fossem musicados. Para mim foi um prazer imenso ter toda esta expectativa à volta da palavra que terei de musicar. Foi um processo aliciante", explica Janita Salomé.

"Valsa dos Poetas" é constituído por doze temas, nove deles compostos pelo próprio cantor, dois por Filipe Raposo e um por José Afonso, "Era um redondo vocábulo", e sucede ao álbum "Em Nome da Rosa" lançado em 2014.

Filipe Raposo musicou "A Al'Mutamid", de Ibn Amar, poeta nascido no Algarve no século XI, e "Vozes do Sul", de Janita Salomé. "Sophia", de José Jorge Letria, abre o CD, que inclui outro poema de Letria, "Bocage", ambos musicados por Janita.

Outros poetas escolhidos Jaime Rocha, "A Música Inventa o Lume", Carlos Mota de Oliveira, "De Algum Amigo", Luís Andrade (o Pignatelli), "Não é Fácil o Amor", e Maria Manuela Espinho, "Aghmat". "Aos Meus poetas" é o único tema em que Janita Salomé assina a letra e música. De Camões recuperou o soneto "Aquela Triste e Leda Madrugada", musicado por si. E, há um tema cantado em inglês, "Bluebird", de Charles Bukowski,

Os arranjos musicais são de Filipe Raposo e Mário Delgado, que também participaram na gravação. "Os dois tiveram um papel fundamental no resultado deste álbum. Há uma linguagem que é muito própria e que faz parte do nosso entendimento, porque também somos amigos. E tudo isso se interliga", como ressalta Janita Salomé.

O álbum conta ainda com António Quintino (contrabaixo), Carlos Miguel (percussão), Miguel Amado (contrabaixo e baixo), Quiné Teles (percussão) e Rúben Alves (acordeão e piano).

Como convidadas participam as cantoras Luanda Cozetti, no tema "A Música Inventa o Lume" e a cantora lírica Catarina Molder, em "Aos Meus Poetas".

O concerto de apresentação do álbum está previsto para o dia 5 de junho, no Teatro da Trindade, em Lisboa.

Este é o 15.º álbum da discografia do cantor, que se estreou em termos discográficos em 1978, com o "O Cante da Terra" (1978), do grupo Cantadores de Redondo, do qual fazia parte.