"Jesus também foi de certo modo um feminista"

Ana Vitória Hoje às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Figura essencial na história da Humanidade e da construção do Ocidente e sua expansão, Jesus é um pilar identitário da nossa cultura, nas dimensões antropológica e transcendental, e a sua história, terrena e divina, continua em permanente estudo.

A biografia "Jesus", escrita pelo jornalista brasileiro Rodrigo Alvarez, é um retrato histórico em que Jesus surge como um homem de vanguarda moral e social. Uma figura que, entre outras grandes e pequenas revoluções, assumiu uma rotura quanto ao papel das mulheres na sociedade do seu tempo.

"A própria aceitação de uma mulher no seu grupo, como foi o caso de Maria Madalena, era algo muito mal visto na época. Uma mulher não poderia conversar com um rabino nesses tempos. Ora Jesus não só conversa com as mulheres, há textos que falam disso, como elas o seguem para o ajudar na sua caminhada. Foi de certo modo um feminista".