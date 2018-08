Jesuton traz primeiro álbum de originais à Casa da Música

Dália Magalhães Hoje às 18:33 Facebook

"Saí de Londres para descobrir uma parte de mim que não estava a conseguir encontrar naquele momento". Jesuton atua pela primeira vez em Portugal, com concerto marcado para esta sexta-feira, às 22 horas, na Casa da Música, no Porto.

A artista britânica de 33 anos, que se mudou para o Brasil em 2012, começou a cantar nas ruas do Rio de Janeiro e vem apresentar o primeiro álbum de originais - terceiro da carreira. "Home", lançado no ano passado, marca a paixão de Jesuton pela escrita. Este disco é mais intimista, habitado pelas perguntas que inquietam a artista.

Ao longo dos anos percebeu que há coisas que queria expressar com a própria voz. "Cantar as próprias músicas é uma experiência mais profunda". Através deste disco e dessa construção da ideia de "casa", cada música retrata momentos únicos e particulares. "Só que a minha visão em relação a cada um desses momentos vai mudando com o tempo", explicou a artista.

Quando chegou ao Brasil, Jesuton descobriu um "universo da língua portuguesa que não sabia existir: é uma enciclopédia de ritmos e harmonias". Por isso, os temas deste disco são em inglês, à exceção de "Fragile", que também tem presença da língua portuguesa. Talvez nos próximos trabalhos, o português ganhe mais assiduidade.

Das ruas do Brasil para o sucesso

A música sempre fez parte da sua vida. "Não era profissional. Era uma conexão muito natural, tão natural que nunca pensei ser possível ter uma carreira", confessa. Até mudar-se para o Brasil, em 2012.

Sempre gostou de estudar sobre a América Latina e "havia alguma coisa que chamava para essa região". Não conhecia ninguém e não sabia por onde começar.

Foi então que pelas calçadas de Ipanema, no Rio de Janeiro, uma voz a despertou. Ouviu alguém a cantar a emblemática "Hallelujah", música popularizada por um dos seus ídolos, Jeff Buckley, e sentindo que aquela música "não combinava com aquele lugar" teve que parar.

Depois de conversar com o jovem francês, que "estava a viajar pela América Latina, só a cantar nas ruas", pensou que essa podia ser também a sua forma de começar. "Tinha chegado com muita vontade de cantar" e, quando começou, "foi perfeito".

A ideia não era divulgar o seu trabalho, foi apenas "confiando no instinto" e as coisas boas foram aparecendo. As pessoas começaram a gravar vídeos e a publicar na internet. Tornou-se viral e chegou à televisão. "Não sabia sequer o que era a Globo", admitiu. Em 2013, já estava a lançar o primeiro disco, "Encontros". No ano seguinte, "Show Me Your Soul".

Jesuton apresenta-se pela primeira vez em Portugal e está curiosa para conhecer os hábitos das pessoas. "Tenho vontade de aprender mais palavras e perceber as raízes de algumas das coisas que chegam ao Brasil".