JN e Lello oferecem mil bilhetes para o espetáculo de Harry Potter

O Jornal de Notícias e a Livraria Lello vão oferecer mil bilhetes para o espetáculo "The magical place", dedicado ao universo de Harry Potter, que terá lugar, esta sexta-feira, às 20.30 horas, no Coliseu do Porto. Os primeiros mil leitores que se dirigirem, com a edição do JN de 12 de setembro (desta quinta-feira), aos Armazéns do Castelo, na Rua Galeria de Paris, número 39, Porto, entre as 9 e as 20 horas, receberão uma entrada para um espetáculo único que junta música e magia. Cada jornal dá direito a um bilhete.

Ao longo do serão "The magical place", estão previstas atrações várias, que incluem o ilusionista portuense Helder Guimarães e a Lisbon Film Orchestra, cujo repertório terá como base partituras originais dos filmes de Harry Potter. Na ocasião será mostrado o exemplar de "A pedra filosofal", recentemente adquirido pela Livraria Lello por 70 mil euros, no âmbito da OPA lançada no início deste ano.

Este espetáculo coincide com mais um momento alto para os muitos fãs portugueses de Harry Potter. Esta quarta-feira, foi posto à venda o livro "Harry Potter magical places", um álbum ilustrado editado em parceria pela livraria Lello numa coprodução com a editora norte-americana Insight Editions. Com uma tiragem de quatro mil exemplares, é um livro em inglês com uma forte componente visual e inspirado nas películas do pequeno feiticeiro.

Todos os compradores da obra na Livraria Lello habilitam-se ainda a duas viagens a Londres, aos estúdios da Warner Brothers, o local onde foram rodados os oito filmes da saga. Um dos prémios está destinado ao autor do melhor figurino na noite do dia 13, enquanto o restante será entregue ao primeiro leitor a descobrir o erro propositado que consta do livro.