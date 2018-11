JN e Notícias Magazine conquistam prémios internacionais

Hoje às 17:37 Facebook

O "Jornal de Notícias" e a revista de domingo do JN "Notícias Magazine" receberam três prémios ÑH2018, que definem os melhores do design jornalístico em Portugal, Espanha e na América Latina.

O Capítulo Espanhol da Sociedade de Design de Notícias (SND-E) e a SND South America, organizadores destes galardões, anunciaram, esta sexta-feira, a lista completa de vencedores.

O JN arrecadou, na categoria de redesenhos de jornais diários e semanários, o prémio bronze, sendo que não foram atribuídos os de ouro e prata.

Por seu lado, a Notícias Magazine ganhou o prémio prata, entre as revistas daquele universo latino, e ouro, no capítulo de Fotografia e Reportagens, com o trabalho "Na saúde e na doença até que o cancro os separe", feito pela jornalista Filomena Abreu e pelo fotojornalista Leonel de Castro.

"Estes prémios vêm provar a missão e o ADN do JN. Um jornal de proximidade com os leitores, com todos os territórios dentro, de causas e com influência. Somos um jornal centenário, que inova todos os dias e que todos os dias reforça o seu compromisso com os leitores", sublinhou Domingos de Andrade, diretor do Jornal de Notícias.

Por seu lado, Pedro Pimentel, diretor de Arte do JN, referiu que o objetivo de redesenhar uma publicação "como o JN é ter a responsabilidade de ajudar os leitores a melhor compreender as notícias". "Ser premiado entre tantas publicações de qualidade em Espanha e na América Latina, casos do Brasil, Peru e Argentina, motiva-nos a fazer mais e melhor", acrescentou.

Também "O Jogo", publicação da Global Notícias- Media Group, SA, o mesmo a que pertence o JN e a Notícias Magazine, venceu como o melhor jornal entre os Populares e Desportivos.

A competição ÑH2018 contou com 2 318 trabalhos de 113 meios de comunicação de 12 países. O volume de trabalho excede o registado nas edições anteriores. O júri atribuiu um total de 237 medalhas, das quais 26 são ouro, 69 pratas e 142 bronzes.

Na categoria de jornal, 18 são de ouro, 37 de prata e 82 de bronze. Em revistas, cinco são ouro, 22 de prata e 31 de bronze. E nas publicações digitais, três são de ouro, 10 de prata e 29 de bronze.

O júri é formado por profissionais e académicos, entre os quais estão diretores de arte, jornalistas, professores universitários e infografistas.