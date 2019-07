JN e Serralves distinguidos pela Bienal de Arte Gaia

Hoje às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Um reconhecimento do "papel fundamental de duas instituições do norte e do país". Foi deste modo que Agostinho Santos, diretor da Bienal Internacional de Arte Gaia 2019, justificou a atribuição de dois prémios especiais ao "Jornal de Notícias" e à Fundação de Serralves.

Na cerimónia, realizada esta quarta-feira na Quinta da Fiação de Lever, o diretor do JN, Domingos de Andrade, sublinhou o "orgulho" pela distinção, enfatizando o papel de "resistência" desempenhado por um órgão de comunicação que é líder nacional no digital da imprensa generalista.

"O orgulho e alegria" foram extensivos a Ana Pinho, presidente da Fundação de Serralves, que se manifestou "impressionada" com o trajeto da bienal ao cabo de três edições. O galardão foi entregue numa altura em que a fundação assinala 30 anos e tem vindo a apostar na "descentralização e no envolvimento das populações". A autarquia de Gaia é uma das 30 com as quais Serralves tem estabelecido protocolos. Além de exposições individuais, como a de Pedro Cabrita Reis, a fundação está envolvida no projeto da criação de um museu municipal na zona das Devesas. "Queremos transformar este projeto num marco patrimonial", reforçou o autarca Eduardo Vítor Rodrigues.