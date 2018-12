"Joan Miró e a morte da pintura" é o nome da nova exposição em Serralves

Miguel Conde Coutinho Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

A Fundação de Serralves vai inaugurar a 11 de dezembro uma nova exposição do Joan Miró, na Casa de Serralves, apurou o JN.

Esta tarde, na sequência da notícia deste domingo na edição impressa do JN, a Fundação confirmou a informação e divulgou os pormenores que faltavam saber sobre a mostra.

O JN tinha apurado que será comissariada por Robert Lubar Messeri, que foi também o comissário de "Joan Miró: Materialidade e Metamorfose", a exposição que esteve em 2016 na Casa de Serralves e que atraiu milhares de visitantes.

Na notícia do JN foi também divulgado que o conjunto de obras do surrealista catalão reunirá quadros da coleção que o Estado cedeu à CM Porto, mas também outros trabalhos do pintor, vindos da Fundação Miró Barcelona, da Fundação da família Miró em Maiorca e de outras duas fundações, uma espanhola e outra francesa. Esta tarde, Serralves precisou que se tratam da Collection Adrien Maeght (Saint Paul), Fundación Mapfre (Madrid).

Em comunicado, este domingo, Serralves revelou que a mostra se chamará "Joan Miró e a morte da pintura" e que se centra "na produção artística do mestre catalão em 1973, altura em que, com oitenta anos de idade, preparava uma importante retrospetiva no Grand Palais, em Paris."

"Joan Miró e a morte da pintura" será inaugurada dia 11 de dezembro, às 22 horas, e aberta ao público no dia seguinte.

"A exposição reúne onze obras pertencentes à Coleção do Estado Português em depósito na Fundação de Serralves, e vinte e três pinturas e objetos provenientes de coleções públicas e privadas de Espanha e de França", esclarece a Fundação.

Está também, avança Serralves ao JN, incluída na exposição uma "secção documental" que "oferece ao visitante a possibilidade de observar os métodos de trabalho de Miró na execução dos 'Sobreteixims', incluindo um filme do conhecido fotógrafo catalão Francesc Català Roca que regista o processo de criação e destruição das 'Toiles brûlées'".

Serralves descreve ainda o contexto da criação das obras que irão ser mostradas: "Precisamente no momento em que a crítica anunciava a 'morte da pintura' como um facto consumado perante práticas que desafiavam as narrativas do alto modernismo - arte processual, performance, land art e instalação -, Miró colocou a pintura à prova, numa tentativa de renovar os seus recursos e procedimentos."

A hipótese de haver uma nova exposição antes dos trabalhos de adaptação da Casa de Serralves encomendados ao arquiteto Álvaro Siza, tinha já sido assumida publicamente pela presidente do Conselho de Administração de Serralves, embora sem compromisso sobre datas. Ana Pinho, segundo o "Público", tinha comunicado a intenção ao primeiro-ministro António Costa, no dia em que foi anunciado, no Porto, o acordo tripartido entre o Governo, a Câmara do Porto e a Fundação, que garantiu que a Coleção Miró, herdada do BPN, fique na cidade por 25 anos.

Siza explica intervenção

A mostra está pronta há vários dias na Casa de Serralves, que teve de sofrer adaptações para a acomodar. O uso da Casa tem sido polémico dentro da estrutura da Fundação, nomeadamente por falta de condições para preservar com qualidade os quadros, no que concerne ao ar e à humidade.

Em entrevista ao "Expresso", ontem, o arquiteto Siza Vieira, que foi convidado para fazer o projeto de alteração à Casa para acomodar a Coleção Miró cedida ao Porto, revelou precisamente que "a intervenção incide no tratamento do ar, que já está feito no rés do chão, mas não estava no primeiro piso", para garantir que não haja variações no grau de humidade. Siza salientou também a importância da relação, no edifício, entre o interior e o exterior, "ou seja, entre o jardim de Serralves e o interior da casa", explicou, acrescentando que as janelas e restantes aberturas se vão manter.

O arquiteto garantiu ainda que o trabalho que tem discutido com a Fundação vai no sentido de não acolher, em regime permanente, as 85 obras da coleção, mas sim de confrontá-las "com obras de outras coleções" de Miró. Estão previstas ainda outras alterações na Casa, garante o arquiteto, como mudanças no elevador e numa casa de banho para permitir o uso a pessoas com necessidades especiais.

Esta semana está prevista a reunião ordinária do Conselho de Fundadores de Serralves, no final de um ano polémico para a Fundação. Ainda é desconhecida a forma como vai ser escolhido o novo diretor de Museu Arte Contemporânea, depois da saída de João Ribas. O cargo está a ser interinamente assumido pela sua vice, Marta Almeida. O parque de Serralves está também sem diretor há largos meses e o Conselho de Administração tem estado debaixo de fogo, na sequência da controvérsia que se seguiu à inauguração da exposição de Robert Mapplethorpe.