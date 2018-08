Joana Amaral Dias trouxe o livro "Sonhos Públicos" ao Porto

Dália Magalhães 17 Maio 2018 às 14:08 Facebook

Twitter

Joana Amaral Dias trouxe o livro "Sonhos Públicos", esta quarta-feira, ao Porto.

Joana Amaral Dias é psicóloga clínica, mas também encontrou um refúgio na escrita."Sonhos Públicos" nasceu por acidente: "pediram-me para escrever sobre cultura e eu fui modelando à minha maneira", revelou a autora.

O livro, apresentado pelo jornalista Júlio Magalhães, organizado em 10 capítulos, correspondentes a 10 temas diferentes, aborda questões sociológicas, universais e intemporais, a partir de 100 obras cinematográficas.

O nome da obra tem como ponto de partida a analogia entre cinema e sonho. Tal como revela a autora, "o cinema é um sonho comum". Tanto no sonho, como no cinema, consegue-se alcançar uma parte do inconsciente.

Temas como o amor, a morte, o sexo, a guerra, a violência, as novas tecnologias, entre outros, surgem como tentativa de guiar o leitor por uma reflexão sobre o cinema e a vida real.

No entanto, de acordo com Júlio Magalhães e Joana Amaral Dias, a realidade está a ultrapassar a ficção, na medida em que a sociedade, cada vez mais, sobrepõe o real à ilusão. Ambos refletem sobre as avalanches do dia-a-dia, que se têm tornado mais surreais que as histórias de cinema: "Os filmes ganham realidade à medida que o tempo passa", acrescentaram.

Depois de ler o livro, o jornalista, também escritor, determina que, perante a visão da autora,"o cinema é um sonho público coletivo" e uma ilusão criada para conduzir a sociedade. Júlio Magalhães afirma, ainda, que o livro é aliciante e "uma surpresa de qualidade extraordinária", capaz de ajudar a interpretar a ficção.

A obra, diz a autora, espera despertar intriga, dúvida e inquietação no público, fomentando dicas de uma visão crítica sobre o cinema, mostrando que a visualização de um filme pode ser também um momento de reflexão.