Joana Vasconcelos: Regressar ao lugar de partida mais de 20 anos depois

O sorriso com que Joana Vasconcelos se apresentou aos jornalistas, a meio da manhã de segunda-feira, permanecia exatamente igual quando, duas horas e meia depois, chegou ao fim daquela que terá sido uma das mais longas conferências de Imprensa da história de Serralves.

Sempre disponível para mais um esclarecimento ou para responder a mais uma pergunta, a artista esbatia assim, perante um batalhão de testemunhas, a fama contrária, cultivada ao longo dos tempos.

A razão dessa solicitude explicou-a logo nos instantes iniciais da apresentação da exposição "I"m your mirror", quando confessou que "é bom estar de volta a casa, à minha terra". "Foi aqui que fiz a primeira aparição num museu e a minha primeira exposição com outros artistas internacionais", afirmou, recordando a apresentação da instalação de arte pública "Trianons", em 1996, no Parque de Serralves.