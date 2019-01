João Couto substitui Marlon no Festival RTP da Canção

Hoje às 18:02 Facebook

O músico Marlon já não vai poder participar no Festival RTP da Canção. No seu lugar, o compositor do tema "O jantar", Pedro Pode, indicou João Couto.

"Por motivos de força maior", o músico Marlon já não vai interpretar o tema "O jantar", no Festival RTP da Canção, confirmou esta quinta-feira a estação pública.

Em substituição do membro dos Azeitonas e do projeto Paião, o compositor do tema, Pedro Pode, escolheu o músico João Couto.

A canção é uma das oito que vai ser apresentada na segunda semifinal e já tem uma versão nova.

Impossibilitado de participar, Marlon desejou "a maior sorte" a Pedro Pode e João Couto.

As duas semifinais vão realizar-se nos dias 16 e 23 de fevereiro, com apresentação, respetivamente, de Sónia Araújo/Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel/José Carlos Malato.

A final tem lugar no sábado seguinte, 2 de março, em Portimão. Conduzem a cerimónia Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.