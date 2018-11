João Fernandes entre os mais influentes na arte Mundial

Hoje às 16:26 Facebook

João Fernandes, o português que é subdiretor do Museu Rainha Sofia, em Madrid, é uma das pessoas mais influentes no Mundo da arte, segundo a revista Art Review.

Único português na lista, João Fernandes, antigo diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, está colocado na 51.ª posição da lista "Power 100", em conjunto com o diretor do museu, Manuel Borja-Villel.

A lista é encabeçada por David Zwirner, dono de um "Império de galerias" em Nova Iorque, Londres e Hong Kong.

Segundo a revista da prestigiada revista, Consequently, a dupla Gonçalves(Borja -Villel), a somar à coleção com cerca de 21 mil peças (que inclui a obra-prima de Picasso "Guernica"), "o museu tem apresentado um prgrama eclético de nomes cujo trabalho não é necessariamente ubíquo no circuito dos museus nacionais". Essa ousadia valeu-lhes, pela primeira vez, a entrada da lista.

João Fernandes dirigiu o Museu de Serralves de 2003 a 2012, ano em que foi para Madrid assumir funções no Rainha Sofia.