João Fernandes ruma ao Brasil

Depois do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, e do Museu Rainha Sofia, em Madrid, o curador João Fernandes vai abraçar um novo projeto no Brasil.

A partir de 18 de agosto, o português assumirá a direção do conceituado Instituto Moreira Salles (IMS), em São Paulo.

"Foi um desafio muito tentador que surgiu", afirmou ao JN. "É muito interessante estar no Brasil neste momento, acredito que a arte e a cultura podem contribuir para construir uma ideia de comunidade que faz falta construir na sociedade brasileira", explicou, pouco depois de ter sido anunciada a sua nomeação.

João Fernandes, ainda subdiretor do Rainha Sophia, um dos museusmais visitado de Espanha, irá assumir a programação dos três pólos do IMS. "O Instituto inaugurou uma nova sede em São Paulo, na Avenida Paulista, que se tornou na instituição mais visitada da cidade, com mais de um milhão de visitantes no ano passado. Vou assumir a programação desse espaço, mas também da Casa da Gávea, no Rio de Janeiro e da de Poços, em Minas Gerais. A minha ideia é levar os acervos do Brasil ao Mundo e, ao mesmo tempo, levar o Mundo ao Brasil".

O IMS tem um importante acervo de literatura, onde figuram escritores como Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade ou Lygia Fagundes Telles. É também detentor do maior espólio de fotografia brasileira dos séculos XIX e XX. Possui ainda uma importante coleção de iconografia do país.

João Fernandes adiantou que, não obstante rumar em agosto para o Brasil, continuará a desenvolver os projetos que estava a coordenar para o próximo ano no Rainha Sophia, realçando o quão extraordinário tem sido "trabalhar, ao longo dos últimos seis anos e meio, com Manuel Borja-Villel", o diretor da instituição.