João Pedro Pais : "Isto é essência, é isto que faz sentido"

João Pedro Pais esteve pela primeira vez, este sábado, na Casa da Música, no Porto. Ao longo de duas horas o público desfrutou de 20 anos de música, que o português levou ao palco da Sala Suggia. Este domingo, há novo concerto.

Um concerto emotivo marcou a estreia de João Pedro Pais, este sábado, na Casa da Música. A cumplicidade com o público que esgotou a Sala Suggia, a homenagem ao músico Zé Pedro, falecido em novembro e a presença em palco de Pedro Abrunhosa fizeram do espetáculo um marco incontornável na carreira do cantor.

Pouco passava das 21 horas, e a Sala Suggia da Casa da Música já estava composta. O burburinho animado impacientava-se para o início do concerto que se deu com João Pedro Pais sozinho no palco. A sala aplaudiu efusivamente o tema do primeiro álbum do cantor escolhido para dar início ao espetáculo, "Ciúmes da Lua".



"É um prazer enorme e uma grande honra estar pela primeira vez aqui, neste espaço emblemático e magnífico da cidade do Porto. É sabido, não vos é estranho, a minha ânsia, a minha vontade de tocar aqui. Podia ter feito outro espaço? Podia. Mas não seria a mesma coisa". O público aplaudiu para logo acompanhar "Havemos de Lá Chegar".

João Pedro Pais tocou acompanhado de Fernando Tavares, na beteria, Donavan Bettencourt, no baixo,Sérgio Mendes nas guitarras e Rui Almeida no piano. . "Não Há" foi o quarto tema a ser cantado com o público, criando um ambiente intimo e único na sala.O público fica ao rubro e na plateia alguém grita "És o maior João". "Vocês é que são os maiores e têm uma paciência do caraças para me aturar, muito obrigado", atirou. Para dar o mote a "Faz Tempo", single do álbum "20 anos".

Surpresa Abrunhosa

E um dos grandes momentos da noite chega. "Ele é, provavelmente, um dos maiores de sempre, um grande músico, marcou as nossas vidas e continuará a marcá-las. Passo a passo, tempo a tempo, marcou também a minha vida. Ele é do Porto e chama-se Pedro Abrunhosa". O público aplaude entusiasticamente, enquanto Pedro Abrunhosa entra em palco e cumprimenta o público e os músicos. Cantam juntos "A Palma e a Mão". João Pedro Pais explicou o motivo: "Escolhi esta música porque em 20 anos, escrevi sempre as letras e fiz as músicas todas e a única letra que eu tenho de outra pessoa é a "Palma e a Mão"... Quem a escreveu foi o Pedro".

Já sozinhos no palco, Pedro Abrunhosa, ao piano e João Pedro Pais na guitarra, os músicos cantam "Ilumina-me", um tema de Pedro Abrunhosa que o público acompanha. Quando terminam, o público levanta-se e aplaude. "Grande cena. Um trio de cumplicidade. O Pedro, eu e vocês. Brutal, é isto que é essência, é isto que faz sentido", atira João a um público que não pára de aplaudir maravilhado.

Seguem-se os muito aguardados temas "Ninguém é de Ninguém", "Mentira" e "Estás à Espera de Quê", sempre com o público a cantar do início ao fim. Pelo meio, ainda houve tempo para contar histórias sobre os membros das bandas e as viagens que foram fazendo ao longo dos anos, levando o público às gargalhadas.

"O projeto chama-se João, mas somos uma banda e tratamo-nos como tal, como amigos e somos leais, não pregamos rasteiras uns aos outros", contou.

A música para o amigo Zé Pedro

"Um dia acordei não sei porquê, e fui para o piano fazer uns acordes. Comecei a escrever e a escrever. Quando acabei, pensei: 'vou ligar para quem escrevi'. Aqui, conto a história daquilo que eu e ele passamos como amigos, como confidentes, como colegas, ele mais velho que eu, mas não tínhamos idade quando estávamos juntos. E esta música que eu escrevi é para o meu amigo Zé Pedro. Encontramo-nos pela última vez no dia 9 de outubro e tenho muitas saudades dele".

"Sois do Mundo", atira alguém no público. João Pedro Pais suspira e canta emocionado "És do Mundo", música dedicada ao amigo Zé Pedro.

"É isto que nós somos, é isto que vocês são. Muito obrigado, façam o favor de ser felizes e daqui a uns anos, se eu voltar à Casa da Música, não me importo que vocês sejam os mesmos. Muito obrigado".

João Pedro Pais regressa hoje à Casa da Música, para uma sala esgotada. Atua também no Coliseu de Lisboa, no dia 27 de outubro.