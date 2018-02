João Pedro Pais esteve em direto na redação do JN

Hoje às 10:20 Facebook

João Pedro Pais assinala 20 anos de carreira e atuou, esta quinta-feira à tarde, na redação do "Jornal de Notícias". O "showcase" foi transmitido em direto no Facebook e no Instagram do JN.

2018 é um ano de celebração para João Pedro Pais. O conhecido músico português assinala 20 anos de carreira e, após milhares de discos vendidos, lança o novo álbum "20 anos".

No disco, o cantautor junta temas que marcaram a sua carreira, tais como "Louco (por ou ti)", "Ninguém é de ninguém" ou "Mentira" e apresenta dois originais, "Faz tempo" e "És do mundo", produzidos por Luís Nunes, mais conhecido por Benjamim.

João Pedro Pais atua esta quinta-feira à tarde na redação do "Jornal de Notícias", dias antes da estreia, em nome próprio, na Casa da Música. Com a emblemática sala de espetáculos da cidade do Porto esgotada nos dois dias (3 e 4 de março), o artista anunciou um concerto no Coliseu de Lisboa, agendado para o dia 27 de outubro de 2018.

Durante os concertos de celebração dos 20 anos de carreira, João Pedro Pais junta músicos que o têm acompanhado nos últimos anos: Rui Almeida (pianos), Fernando Tavares (bateria/ percussão), Sérgio Mendes (guitarras) e Donavan Bettencourt (baixos).