João Ribas é o novo diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 11:58, atualizado às 12:04 Facebook

Twitter

João Ribas foi anunciado esta quinta-feira como o sucessor de Suzanne Cotter à frente dos destinos do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto.

O curador João Ribas foi o escolhido entre as muitas candidaturas recebidas no âmbito do concurso internacional, lançado no ano passado, com vista à escolha do novo diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves (MACS), anunciou Ana Pinho, presidente da administração da Fundação de Serralves, esta manhã de quinta-feira, em conferência de Imprensa.

Ana Pinho disse, ainda, aos jornalistas que o até agora diretor adjunto do museu foi escolhido por unanimidade.

"Com o aproximar das comemorações 30/20 em 2019 - 30 anos da Fundação de Serralves e 20 anos do Museu -, abre-se um novo ciclo que terá como pontos altos o reforço da projeção nacional e internacional de Serralves, o projeto de instalação e dinamização da coleção Joan Miró e a abertura da Casa de Cinema Manoel de Oliveira", acrescentou a fundação, que ressalvou então a manutenção de "uma ligação" de Cotter à instituição, nos primeiros meses deste ano, para acompanhar "a programação do Museu".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Em declarações aos jornalistas, João Ribas admitiu que ter sido nomeado para o cargo de diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves era, de certa forma, um sonho de criança realizado.

"É um sonho desde menino. De certa forma sim, claro, obviamente. Acho que é um sonho de muitos meninos, muitos adultos, muitos adolescentes. O próprio Museu já passou da sua adolescência e, por isso, acho que já está pronto para essa situação", afirmou.

Para João Ribas, este é também "o sonho de muita gente", no sentido da projeção do museu, e, "certamente, para alguém que já teve oportunidade de trabalhar nesta instituição, durante estes quatro anos, é absolutamente extraordinário", admitindo que a frase "sonho de menino" iria ser "muito mais gira" do que qualquer outra coisa que dissesse depois dela.

Escolhido entre cerca de dez candidatos na fase final do concurso internacional, João Ribas assumiu hoje que os "grandes eventos, como Serralves em Festa e a Festa de Outono, são para continuar, com o objetivo de "aproximar as pessoas da cultura e da arte contemporânea", assim como a dar atenção à produção cultural com uma relação direta com a atualidade.

"Apesar de toda a arte ser contemporânea e a nossa situação, que estamos a viver a arte, informa muito a vida do cidadão - e nós queremos continuar com essa vertente e faz parte da nossa missão", declarou, acrescentando que vão tentar continuar com essas atividades.

Questionado sobre o risco de continuidade, no contexto da arte contemporânea, em que novas expressões e roturas se impõem, João Ribas assume que a continuidade, pelo contrário, é no sentido de manter o "excelente programa que foi construído com a antiga direção".

"Vamos dar continuidade a esse programa e à missão da Fundação e aos seus objetivos. Claro que vai haver alterações no sentido da programação. É um novo ciclo, mas há aqui um padrão que nós queremos seguir em termos de excelência, em termos do contexto internacional e projeção, e isso será pensado e trabalhado", afirmou.

A visão para o futuro do Museu de Arte Contemporânea de Serralves que Ribas tem prende-se com a manutenção dos valores sobre a relação entre atualidade e a vida das pessoas, passando isso para a arte.

"O museu é um espaço que faz parte da sociedade, em que podemos refletir sobre as grandes questões da atualidade e em que o tempo está presente no presente, no sentido em que conseguimos ser confrontados com o melhor e, às vezes, o pior, com o que foi feito durante a história da Humanidade, [em que] conseguimos alimentar a nossa curiosidade", afirmou.

É um espaço "que reflete sempre a relação das nossas vidas emocionais, pessoais, políticas, com a ideia da dimensão pública da cultura, que está na base da criação desta Fundação", afirmou o novo diretor, referindo-se diretamente a Serralves.

"Acho que esses valores são os das grandes instituições e Serralves tem realçado sempre essa relação com a contemporaneidade, essa relação com a atualidade, com a vida das pessoas", declarou.

No final de setembro, a Fundação de Serralves anunciou a abertura de um concurso internacional "para seleção de um novo Diretor do Museu de Serralves, dado que o período de cinco anos" acordado com a anterior diretora, Suzanne Cotter, terminava no último dia de 2017.

Suzanne Cotter dirigiu o MACS entre janeiro de 2013 e o final do ano passado, altura em que aceitou o convite do Musée d"Art Moderne Grand-Duc Jean (Mudam), no Luxemburgo.