João Salaviza ganha prémio em Cannes

O cienasta português João Salaviza, que co-realizou a longa "Chuva é cantoria na aldeia dos mortos" foi distinguido numa das mais importantes competições paralelas de Cannes, "Un Certain Regard".

"Chuva é cantoria na aldeia dos mortos", co-realizado por Salaviza e Renée Nader Messora, e foi distinguido com o prémio especial do júri da secção Un Certain Regard.

Em declarações à agência Lusa, aquando da seleção para o festival onde já havia vencido a Palma de Ouro com a curta-metragem "Arena", em 2009, João Salaviza não escondeu a satisfação.

"É um filme feito por duas pessoas no meio do mato, sem qualquer coprodução francesa, com 80 mil euros de apoio do ICA [Instituto do Cinema e do Audiovisual], e estar a ombrear com outros filmes da competição é fantástico", disse.