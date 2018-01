Joey Badass vem a Portugal em julho

Hoje às 08:56 Facebook

O rapper norte-americano Joey Badass estreia-se ao vivo em Portugal, este ano, com um concerto no festival Summer Fest, que decorre em julho, na Ericeira, concelho de Mafra.

O rapper, que faz este mês 23 anos, atua no dia sete de julho, segundo dia do festival Sumol Summer Fest, refere a promotora Música no Coração num comunicado divulgado esta quarta-feira.

"Quando ouvimos este jovem de Brooklyn ficamos certos de que o futuro do hip hop está assegurado. Com uma postura indie que não esquece a experiência na rua, Joey não se contenta com um hip hop só para entreter, e atira-se aos temas mais sensíveis. Nas suas rimas somos confrontados com a desigualdade social, a opressão policial e a violência que se vive nas ruas norte-americanas", lê-se no comunicado.

Joey Badass, que nasceu em Brooklyn, é Jo-Vaughn Scott, que, com Capital Steex, CJ Fly e Powers Pleasant, formou em 2011 o coletivo Pro-Era.

Em abril do ano passado, editou "All-Amerikkkan Badass", o sucessor de "B4.Da.$$" (2015), o seu disco de estreia. Antes tinha editado três mixtapes: "1999" (2012), "Rejex" (2012) e "Summer Knights" (2013).

O Sumol Summer Fest regressa ao Ericeira Camping, para a 10.ª edição, nos dias 06 e 07 de julho.

Para a edição deste ano tinham sido já anunciadas as atuações do 'rapper' norte-americano French Montana do DJ caribenho The Jillionaire.