John Carpenter recebe prémio de carreira no Festival de Cannes

O realizador norte-americano John Carpenter vai ser distinguido em maio pela Sociedade Francesa dos Realizadores de Cinema, no âmbito do Festival de Cinema de Cannes.

John Carpenter, 71 anos, mestre do cinema de terror, receberá o "Carrosse d'or" a 15 de maio por ser um "criador de emoções cruas, fantásticas e fora do normal. Um cineasta fundamental entre cinema clássico e cinema de género", referiu aquela organização em comunicado.

A Sociedade Francesa dos Realizadores de Cinema foi fundada em 1968 e é responsável pela organização da Quinzena dos Realizadores, um dos programas paralelos, e não competitivos do festival de Cannes.

Criado em 2002, o prémio "Carrosse d'or" é uma referência ao filme homónimo de Jean Renoir, de 1952, (com tradução portuguesa de "A comédia e a vida") e pretende distinguir "as qualidades inovadores, a audácia e intransigência do cinema de um realizador".

Com uma carreira de mais de 40 anos, John Carpenter é realizador, produtor, argumentista e músico, responsável por filmes de terror e fantástico como "A cidade dos malditos", "O nevoeiro", "A Bíblia de Satanás", "Veio do outro mundo" e "Regresso do mal".

O Festival de Cinema de Cannes decorrerá de 14 a 25 de maio em França e a programação completa será conhecida em meados de abril.