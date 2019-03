João Antunes Hoje às 13:40 Facebook

10 de Junho de 1984. Final de Roland Garros. John McEnroe defronta o checo Ivan Lendl depois de um record de 82 vitórias e apenas três derrotas na época. Os dois primeiros sets são do americano. O que se passou a seguir faz parte da história do ténis moderno.

A partida, além das inúmeras câmaras de televisão para o direto, foi filmada em 16mm por Gil de Kermadec para o INSEP, instituto nacional de desporto francês. Três décadas mais tarde, Julien Faraut, apaixonado por filmes de arquivo, pega nessas imagens e assina "John McEnroe: O Domínio da Perfeição", que se inicia por uma frase lapidar de Godard: "o cinema mente, o desporto não".

"Quando comecei a trabalhar neste filme descobri a entrevista que o Godard tinha dado ao jornal l"Équipe, em 2001", diz-nos o realizador. "Já estamos habituados a que quando Godard fala de cinema, o faz de uma forma um pouco provocadora. Mas nessa vez, pela primeira vez, pensei que ele estava a ser extremamente lúcido."

Seguidor de Kermadek, o realizador explica em que sentido a frase de Godard se aplica ao seu filme. "Senti que havia uma grande maturidade no seu discurso quando fala de desporto. O meu filme é uma espécie de longa explicação dessa frase", diz-nos. "A competição é o momento da verdade, no desporto. Não se pode fazer de conta que se é o melhor, tem de se provar mesmo que se é melhor."

Autor antes de um famoso documentário, "Un Regard Neuf sur Olympia 52", com imagens inéditas dos Jogos de Helsínquia, Faraut começou por estudar História, aprendendo com Marc Ferro, um dos grandes historiadores das imagens do século XX. "Fiquei desde muito cedo interessado pela maneira como se olha para as imagens de arquivo. E como pratiquei desporto, resolvi juntar os dois."

Além de Godard, o filme inclui logo ao início uma citação de outro mestre, Jacques Tati. "O tratamento do som aproxima-se do que o Tati fazia, com os ruídos e uma música parecida com a dos ambientes dos filmes do Sr. Hulot", explica-nos o realizador, que refere ainda dever muito ao cinema de Hitchcock. "Há algumas pessoas que sabem como é que terminou aquela partida. Não podia jogar com o efeito de surpresa. Mas Hitchcock explicou que o suspense não reside aí, pelo contrário. O suspense funciona porque o espetador sabe o que vai passar-se, ao contrário da personagem do filme, que não sabe."

Apesar de John McEnroe não ter tido um envolvimento direto no filme, o documentário termina com um agradecimento ao lendário tenista norte-americano. "Nunca senti a necessidade de o associar ao filme. Foi sempre um projeto de arquivo de imagens. Mas apesar de tudo quis mantê-lo ao corrente, por cortesia", admite Julien Faraut. "Ele ainda joga, na Liga das Lendas do Ténis e tem o mesmo agente de quando foi o número 1 mundial, que não percebeu bem o que era o projeto. Mas quando estreou nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que o US Open, o meu produtor recebeu uma mensagem do McEnroe a pedir-lhe um link e depois disse-nos que tinha gostado muito do filme."