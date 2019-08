Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:11 Facebook

A poucas horas da antestreia mundial na cerimónia de abertura do Festival de Veneza, foi divulgado o trailer final do filme "Joker".

Depois das interpretações marcantes de Jack Nicholson e Heath Ledger - esta distinguida com um Óscar de melhor ator secundário -, chega a vez de Joaquin Phoenix dar vida ao vilão do Batman. Palhaço durante o dia e um comediante sem sucesso à noite, "Joker", com estreia agendada no nosso país para 3 de outubro, vai contar a história de Arthur Fleck e de como se tornou o vilão de Gotham City.

O filme contará com cenas fortes de violência e sexo e, por isso, será para maiores de 18 anos.

Veja o trailer: