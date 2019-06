Jorge da Rocha atua ao vivo na redação do JN

Hoje às 12:14 Facebook

O contrabaixista Jorge da Rocha publica no final de 2019 o terceiro álbum, "Blau", e apresenta-o, esta tarde, ao vivo na redação do "Jornal de Notícias". Poderá acompanhar em direto o concerto através do Facebook e do Instagram.

Estabelecido em Barcelona desde 2005, o músico português Jorge da Rocha continua a apresentar o segundo álbum "To Drop and Let Go", lançado em 2017, com recurso a dois instrumentos: a voz e o contrabaixo, "Elias". Até este ano já deixou a sua pegada musical por toda a Europa, Ásia e América do Sul.

No final de 2019 será publicado o terceiro álbum do artista, "Blau", que ao contrários dos dois primeiros trabalhos, incorpora outros instrumentos e influências.

A música de Jorge da Rocha é marcada por uma trajetória nos universos do Jazz, música eletrónica e música moderna, aliados à profundidade e delicadeza da própria voz. Ao vivo, é um espetáculo singular, protagonizado pela expressividade do contrabaixo que o acompanha em todas as atuações.