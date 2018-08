Jorge Palma toca esta quinta-feira no Museu do F.C. Porto

16 Maio 2018 às 11:02 Facebook

Twitter

O ciclo "Dar Letra à Música" recebe, esta quinta-feira, Jorge Palma. O compositor irá interpretar alguns dos maiores êxitos da sua carreira.

Depois de em 2014 ter atuado a solo na gala dos Dragões de Ouro, onde, ao piano, interpretou temas como "Frágil", "Bairro do amor" e "Dá-me lume", Jorge Palma é o convidado do intimista ciclo do Museu do F.C. Porto, onde. em formato de entrevista e concerto, os convidados desvelam a sua vida e carreira.

Compositor e intérprete, autor de discos de ouro e platina, premiado com importantes galardões, membro e colaborador em vários projetos coletivos, Palma vive com a música desde criança. Cresceu ao piano, mas foi de guitarra na mão que se fez à estrada, em Portugal e na Europa, construindo uma carreira a solo que também marca a história da música portuguesa com temas como "Deixa-me rir" ou "Encosta-te a mim". Jorge Palma será um grande desafio para a dupla de apresentadores e provocadores das noites de conversar do "Dar Letra à Música".

O evento é uma organização do Museu F.C. Porto, em parceria com a Associação Sótão Paralelo ("Conta-me Histórias"), sujeito à lotação da sala. O evento está agendado para esta quinta-feira, pelas 21. 30 horas. A entrada custa 5 euros para sócios e 7,50 euros para o público em geral.