Jorja Smith chega ao cartaz do Super Bock Super Rock

A britânica Jorja Smith é a mais recente confirmação do cartaz da 24.ª edição do Super Bock Super Rock. A jovem, que tem sido reconhecida como um dos nomes mais estimulantes do R&B alternativo, atua no Palco EDP, no dia 21 de julho, o último dia do festival.

A cantora britânica oficializou a carreira em 2016 com "Blue Lights", tema que fala de discriminação racial e que "provou que Jorja tem preocupações mais profundas além do desejo de fazer dançar". A artista inspira-se ainda no "olhar do rapper Nas e na honestidade de artistas como Amy Winehouse", para criar os temas. O single "Beautiful Little Fools" é a prova disso, pois a artista mostra-se preocupada em "refletir sobre o real significado de ser mulher no século XXI."

Vencedora do Brit Critics 'Choice Award, Jorja Smith dará a conhecer ao público presente no Parque das Nações o disco de estreia, que deverá sair em breve. Além disso, pode ouvir-se temas como "Blue Lights", que tem milhões de ouvintes no Soundcloud e no Spotify, "On My Mind" e "Let Me Down", que canta com a participação de Stormzy.

Já confirmados também para o festival estão nomes como The XX, Justice, The Vaccines, Travis Scott, Julian Casablancas & The Voidz, Sevdaliza, entre outros.

O Super Bock Super Rock regressa ao Parque das Nações, em Lisboa, nos dias 19, 20 e 21 de julho. Até 30 de julho, os bilhetes para um dia custam 55 euros e o passe 109. A partir do dia seguinte, os bilhetes passam a custar 60 euros, enquanto os passes ficam por 114 euros.