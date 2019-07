Jorja Smith em dose dupla foi surpresa no Alive

Delfim Machado Hoje às 12:06 Facebook

Só há uma coisa melhor que Jorja Smith num concerto, é Jorja Smith em dois concertos. Aconteceu esta quinta-feira, no primeiro dia do Alive Depois de ter dado um espetáculo que deixou o início de Mogwai despido de público no palco principal, a estrela britânica do R&B e Pop apareceu no concerto de Loyle Carner.

O momento foi uma surpresa embora muitos soubessem que podia acontecer. Eles atuavam no mesmo palco, um depois do outro, e têm "A Loose Ends" em comum. Para as dezenas de milhares de fãs de Jorja Smith aquela presença podia valer o bilhete. E, se assim era, valeu.

Primeiro, o concerto de Jorja Smith. A primeira coisa que se repara é que o palco Sagres foi pequeno demais para ela. Depois de ter faltado ao Super Bock Super Rock no ano passado, Jorja mostrou que merecia o palco principal no NOS Alive. O som que chegou às últimas filas era sofrido e não representava da melhor forma a incrível voz de soul de Jorja.

Para além disso, a tenda é abafada e a cantora acusou-o, mas não deixou de mostrar que tinha preparada uma autêntica ode à curta carreira de três anos que leva. "Blue Lights", "Teenage Fantasy" e "On My Mind" com que terminou o concerto garantiram-lhe longos aplausos do público, maioritariamente jovem.

Depois apareceu um puto de rosto inocente, camisa e calção Nike caído que parece ter saído de uma favela do Brasil. A aparência frágil de Loyle Carner contrasta diretamente com a potência do rap daquele britânico de 24 anos que também é ator. A esta hora estava meio vazio o palco Sagres, mas o momento aconteceu. "Importam-se que chame uma amiga? Então façam barulho para Jorja Smith!", disse Loyle.

Aquele foi o momento. Os fãs de Jorja Smith que se acumulavam nas filas para a comida ou cerveja largaram tudo e foram a correr para a tenda Sagres para ver mais da "princesa" inglesa. Repentinamente, o palco Sagres ficou cheio, recuamos no tempo umas horas e voltamos a vê-la.

Jorja trocou o vestido verde pelo amarelo e ajudou Loyle Carner em "Loose Ends", tema lançado este ano pelo rapper. Eles cantaram de frente um para o outro, sorriram para o público ainda siderado com aquilo e no fim terminaram a "rappar" abraçados, numa mostra de cumplicidade que até deve ter convencido os que não apreciam o estilo. No fim, Jorja levou um aplauso ainda mais longo que o primeiro, e a Loyle sobraram-lhe dois pares de músicas que ganharam nova vida com a tenda cheia no palco Sagres.