José Cid ganha Grammy Latino

Prémio de Excelência Musical, atribuído pela Academia Latina de Gravação, será entregue em novembro, em Las Vegas, nos EUA. "Estou muito feliz porque o pop rock Português é reconhecido a este nível", comentou o artista.

O cantor e compositor de 77 anos José Cid vai ser agraciado no dia 13 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, com o Prémio de Excelência Musical, atribuído pela Academia Latina de Gravação (Latin Grammy), anunciou a instituição.

Juntamente com o criador português vão receber o mesmo galardão outras vozes conhecidas do panorama musical mundial, entre as quais Joan Baez, de 78 anos, ícone da música folk, ou a cubana Omara Portuondo, de 88 anos.

José Cid já agradeceu esta distinção e colocou um comentário emocionado na sua página oficial do Facebook, sublinhando que este é um prémio importante e que significa o "reconhecimento que o público português nunca me negou". E mais: "Estou também feliz porque o pop rock português, sempre tão impossibilitado de atravessar fronteiras, é reconhecido a este nível."

A Academia divulgou uma resenha biográfica muito elogiosa sobre o autor de "No dia em que o rei fez anos". Reza assim: "José Cid adaptou sem esforço a influência da música popular anglo ao estilo original do pop-rock português. Em 1956, o surgimento de sua banda de covers Os Babies marcou um momento "antes e depois" para o pop-rock em Portugal. O seu grupo seguinte, o Quarteto 1111, criou as bases do rock português, com uma forte tonalidade psicadélica e lançamentos inovadores, como o enorme sucesso de 1967 "A lenda de El-Rei D. Sebastião".

"Continuando como artista a solo - escreve a Academia -, "Estou muito feliz"em 1978 lançou o disco "10.000 Anos depois entre Vénus e Marte", hoje considerado uma obra-prima do rock progressivo. Ao atingir um novo estágio de maturidade musical nos anos 1980, Cid transformou seu songbook (cancioneiro) das raízes de Portugal no maravilhoso "Fado de Sempre". Com dezenas de sucessos, José Cid continua a ser uma grande atração em concertos em Portugal, lançando novas músicas e álbuns de espetáculos ao vivo".

O Prémio de Excelência Musical dos Latin Grammys "é concedido a artistas que fizeram contribuições de significado excecional para a música latina".