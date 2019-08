Jovens bailarinos portugueses destacam-se no Canadá

Joaquim Gomes Hoje às 01:32 Facebook

Um grupo de jovens bailarinos portugueses destacou-se no Canadá, tendo obtido quatro medalhas de ouro e uma de prata, entre outros galardões, no Global Dance Competition.

A delegação de bailarinos portugueses, que regressa esta sexta-feira de manhã a Lisboa, composta por António Casalinho, Margarita Fernandes, Margarida Gonçalves e Carolina Costa, estudantes do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, conquistou os principais prémios neste concurso internacional de dança, que se disputou durante uma semana, em Vancouver, no Canadá.

António Casalinho, de 16 anos, teve medalha de ouro em ballet clássico categoria A-3 e também ouro em contemporâneo, bem como Gran Prix Ouro com Pas de Deux Flame of Paris com Margarita Fernandes, de 14 anos, que por sua vez obteve individualmente uma medalha de ouro em ballet clássico categoria A-2 e Gran Prix Ouro com Pas de Deux Flame of Paris com António Casalinho. Margarida Gonçalves, de 15 anos, ganhou medalha de ouro em ballet clássico categoria B-3 e Gran Prix de Prata com solo clássico na Categoria B, tendo Carolina Costa, de 12 anos, conquistado uma medalha de prata em ballet clássico categoria B-2 e Grand Prix de Bronze Solo Clássico categoria B.

Numa competição que é tradicionalmente dominada por bailarinos chineses, a delegação de Portugal e do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, tendo participado a primeira vez nesta competição, viu todos os seus participantes medalhados.

A mais importante competição de dança que se realiza no Canadá, incorpora a excelência do ballet em todas as suas expressões da dança e apresenta sempre a concurso os melhores talentos mundiais durante os sete dias da competição.

"Aberto a participantes de todas as nacionalidades com idades entre seis e 22 anos, aquela competição proporciona, para além da prova, oportunidade de ter coaching profissional, master classes, experiência em palco com bailarinos profissionais e um vasto programa cultural que tem como principal objetivo cultivar a excelência artística bem como inspirar os participantes a serem cidadãos conscientes no mundo global", segundo revelou fonte da delegação portuguesa.