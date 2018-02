Juan Gabriel Vásquez vence Prémio Literário

Ana Trocado Marques Hoje às 11:32 Facebook

"A Forma das Ruínas", de Juan Gabriel Vásquez, venceu o Prémio Literário Casino da Póvoa, atribuído no âmbito da 19.ª edição do Correntes d"Escritas - Encontro de Escritores de Expressão Ibérica.

O colombiano, de 44 anos, venceu por maioria (três votos contra dois).

O júri destaca o "extraordinário fôlego narrativo" e "o notável retrato da história da Colômbia do século XX, fruto de uma vasta investigação pessoal e literária" da obra que, partindo de "dois homicídios políticos", criou "uma ambiciosa e muito bem conseguida arquitetura romanesca".

"Além da criação de grandes contraditórios e fascinantes personagens, o romance destaca-se pelo modo como fala do nosso tempo", frisa ainda o júri, composto por Fernando Pinto do Amaral, Javier Rioyo, José Mário Silva, Maria de Lurdes Sampaio e Teresa Martins Marques.

No lote dos 13 finalistas estavam nomes como Bruno Amaral Vieira, Ana Teresa Pereira e Enrique Vila-Matas.

Na literatura infantil, o prémio foi para "Balaton", de Ana Beatriz Correia de Sousa. O conto infantil ilustrado premiou "O advento na Achada", do 4.º ano A da Escola do Primeiro Ciclo com pré-Escolar "Dr. Clemente Tavares" (Madeira). O 2.º prémio foi para "A Mochila Esquecida" do 4.º ano A da Escola Básica José Manuel Durão Barroso (Armamar), a mesma escola que arrecadou ainda o 3.º lugar com "Onde a luz se esconde", conto escrito e ilustrado pelos alunos do 4.º B e 3.º ano. O júri decidiu ainda atribuir uma menção honrosa a "Nweti, a filha da lua" do 4.º ano D, da Escola Portuguesa de Moçambique - Centro de Ensino e Língua Portuguesa.

O Correntes d"Escrita começa esta quarta-feira e prolonga-se até sábado. O festival literário junta, na Póvoa de Varzim, mais de 80 escritores de 14 países. Terá dez mesas de debate com temas tão provocatórios como "O politicamente correto é a nova censura", 14 lançamentos de livros, duas exposições, cinema, visitas de escritores às escolas, sessões de poesia e uma feira do livro.