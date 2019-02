Julio Iglesias atua a 29 de junho em Lisboa

Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O cantor espanhol Julio Iglesias regressa a Portugal em junho, para um concerto na Altice Arena, em Lisboa, no âmbito da digressão de comemoração dos 50 anos de carreira, que completa este ano.

A 29 de junho, a Altice Arena será palco de "um concerto de celebração de uma carreira de um dos maiores cantores românticos que seduz pela voz única, elegância de postura e interpretação envolvente", refere a promotora do espetáculo num comunicado hoje divulgado.

Os bilhetes estarão à venda na terça-feira, a partir das 13 horas.

Julio Iglesias, depois de ter sido guarda-redes do Real Madrid, nos anos de 1960, decidiu enveredar pela música ligeira, estreando-se com uma participação vitoriosa no Festival Internacional da Canção de Benidorm, no sul de Espanha, em 1968, com o tema "La vida sigue igual".

O cantor representou a Espanha em vários eventos internacionais, nomeadamente no Festival da Eurovisão, de 1970, com o tema "Gwendolyne", arrecadando um 4.º lugar.

A completar 50 anos de carreira, Iglesias já cantou em português, inglês e francês, além da sua língua materna, o espanhol.

Fez duetos com vários outros intérpretes, como Diana Ross, Willie Nelson, Stevie Wonder ou Amália Rodrigues, e é embaixador itinerante da UNICEF desde 1989.

"De niña a mujer", "Por el amor de una mujer", "Un canto a Galicia", "La Carretera", "Lo mejor de tu vida", "Voy a perder la cabeza por tu amor" e "Me va, me va" são algumas das canções de sucesso de Julio Iglesias.