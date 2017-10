Kafka em estreia absoluta no Festival Internacional de Marionetas do Porto

Daniela Oliveira e Mariana Belo Hoje às 11:20 Facebook

O Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP) apresenta esta sexta-feira, em estreia absoluta, a peça "Arcano", de Rui Queiroz de Matos, inspirada no livro "Bestiário de Kafka".

Na nova criação da companhia fundada pelo Mestre João Paulo Seara Cardoso, o público é convidado a explorar "aquilo que as pessoas não conhecem da obra Kafkiana, que são os pequenos contos".

"Quando se fala em Kafka as pessoas associam logo às principais obras e, o seu Bestiário é riquíssimo, tem imensas histórias e contos só com animais e criaturas estranhas que para nós é uma mais-valia", disse ao JN o encenador Rui Queiroz de Matos.

Com "Arcano", o Teatro de Marionetas do Porto decidiu explorar os enigmas escondidos nos pequenos contos de Kafka. "São muito ricos em imagens de seres que não são reais e que as marionetas nos dão a possibilidade de tornar reais", afirmou.

Direcionado para um público adulto, "Arcano" é um espetáculo fragmentado entre a alucinação e a realidade do universo de Kafka, onde coexistem corpos e máquinas, seres e criaturas estranhas. "Depois de fazer uma recolha dos vislumbres do autor, as tais alucinações não foram mais que um piscar destas imagens", explica.

Com a interpretação de Micaela Soares, Vítor Gomes e Rui Queiroz de Matos, "Arcano" promete trazer para o público o insólito das obras de Kafka. "Essa espécie de desconforto que encontramos no insólito, não no surreal, não no "non sense", mas no insólito, naquilo que não estamos à espera", concluiu Rui Queiroz de Matos.

Uma coprodução do Teatro de Marionetas do Porto e do Teatro Municipal do Porto, "Arcano" é um espetáculo falado em inglês. Esta sexta-feira, às 21.30 horas, e sábado, às 17 horas, no Teatro Campo Alegre, no Porto.