Katy Perry no palco Mundo do Rock in Rio

Katy Perry,Jessie J, Ivete Sangalo e Hailee Steinfeld são os novos nomes confirmados para atuar no dia 30 de junho, no palco Mundo, no Rock in Rio.

Pela primeira vez no Rock in Rio-Lisboa, Katy Perry vai trazer temas do seu mais recente álbum "Witness", mas também brindará o público com muitos dos seus hits, nesta que será a única presença da artista num festival europeu em 2018. Sete anos depois, a cantora, a única artista a ter ganho três vezes o Diamond Award, atribuído pela indústria discográfica norte-americana, regressa a Portugal para "um espetáculo inédito e inesquecível".

Depois de há quatro anos ter sido a protagonista de um dos concertos mais aclamados do Rock in Rio-Lisboa, Jessie J está de regresso a Portugal para apresentar o novo álbum "R.O.S.E.", considerado o trabalho mais íntimo da artista até ao momento, com temas como "Queen" e "Not My Ex". O título é um acrónimo para realizations (realizações), obsessions (obsesses), sex (sexo) e empowerment (capacitação). Além disso, os fãs poderão ouvir temas como "Flashlight" ou "Bang Bang".

Ivete Sangalo, que sobe ao palco Mundo no mesmo dia, também regressa ao Rock in Rio, para um espetáculo que promete muita "luz, cor, dança e, acima de tudo, alegria". A cantora brasileira, que é muito acarinhada pelo público português, leva à cidade do Rock temas como "Eva", "Poeira", "Flor do Reggae" e "Céu da Boca".

A abrir o palco Mundo, neste que será o último dia do festival, Hailee Steinfeld interpretará temas como "Love Myself", "Let Me Go", "Most Girls" e "Capital Letters", presente no filme "As cinquentas sombras livres". A artista, que atua pela primeira vez em Portugal, já recebeu múltiplas nomeações e distinções, como o prémio de "Best Push Artist" nos MTV EMAs

A 8.ª edição do Rock in Rio regressa ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho e conta com concertos de vários artistas como Muse, Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta, Bastille, The Killers, entre muitos outros.

Os bilhetes diários custam 69 euros e os passes para o segundo fim de semana (29 e 30 de julho) estão ainda à venda por 117 euros. Os passes para o primeiro fim de semana já esgotaram.