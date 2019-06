Killing Joke cancelam presença no Vilar de Mouros mas já têm substitutos

Hoje às 17:26 Facebook

Os Killing Joke cancelaram o concerto programado para o EDP Vilar de Mouros, a 22 de agosto. O festival minhoto já anunciou o substituto.

Através das redes sociais, o festival EDP Vilar de Mouros anunciou o cancelamento do concerto da banda britânica Killing Joke, "por questões pessoais, alheias à organização do festival". Após os cancelamentos de 2005, no festival de Paredes de Coura, e 2016, no Reverence Valada, ainda não é desta vez que a banda regressa a Portugal.

Como substituição, a organização já anunciou que trará a banda de rock irlandesa Therapy?, que sobe ao Palco MEO no dia 22 de agosto, primeiro dia do festival. Formada em 1989, a banda de rock alternativo, formada por Andy Cairns, Michael McKeegan e Neil Cooper, já partilhou a sua vinda através da conta de Instagram. "Estamos voltando para o seu belo país. Nos estamos felizes. Esperamos ver alguns velhos amigos e fazer novos amigos", lê-se na publicação.