Kurt Vile ao vivo no Hard Club

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Kurt Vile apresenta-se esta sexta-feira à noite no Hard Club, no Porto, com novo álbum na bagagem. "Bottle it in" foi gravado entre digressões e viagens com a família, contendo longas faixas onde o norteamericano improvisa e experimenta novas possibilidades para o seu "indie folk".

É o regresso a um país de "gente divertida e condutores loucos", disse o cantor ao JN. Com a promessa de percorrer toda a discografia no concerto de logo à noite, Kurt Vile reclama ainda o espírito "faça você mesmo" com que gravou as primeiras cassetes, há mais de 20 anos, na sua casa em Filadélfia. A única diferença em relação ao presente é que deixou de ser tão "noisy", mas mantém o interesse pelo improviso e pela baixa fidelidade.

O autor de "Smoke ring for my halo" diz não lamentar a sua saída dos The War on Drugs, banda que ajudou a fundar em 2005. "Estão demasiado comerciais e polidos".

Homem de poucas palavras, Kurt Vile apenas desata a língua para descrever o presente dos Estados Unidos. "Vivemos um autêntico pesadelo e para mudar o estado de coisas vai ser uma trabalheira. Espero que não haja fraudes nem vigarices nas próximas eleições e que as pessoas se possam erguer."