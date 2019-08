L'Agosto vai atear pós-punk pelos jardins de Guimarães

José Miguel Gaspar Hoje às 19:25 Facebook

The KVB e Toy, esta sexta-feira ao vivo e ao ar livre no Museu Alberto Sampaio, e a eletrónica de The Field, amanhã, 3 de agosto, animam a terceira edição do festival dos l'agostinis.

É uma armada que nos chega cheia de vento, remoinhos e outras borrascas de rock com biombos eletrónicos: à terceira edição, o L"Agosto, festival de música indie de Guimarães, cresce em ambição e derrama música viva diretamente nos jardins românticos e moçárabes do Museu Alberto Sampaio, junto à icónica Praça da Oliveira.

Começou ontem, dia 1 de agosto, com uma tríade portuguesa de ecléticos - Jibóia, Allen Halloween e Scúru Fitchádu - e hoje estende o seu tapete verde à brigada rock britânica dos Toy e do duo The KVB e aos franceses The Psycothic Monks.

Três rajadas de rock

Nicolas Wood e Kat Day, o duo The KVB, são os primeiros a atuar (22.30 horas) com os movimentos procelosos do seu fervente gerador pós-punk que atira o shoegaze para a eletrónica o século XXI. É rock que se desata a dançar.

Depois, às 23.30 horas, sobem ao palco os francófonos The Psycothic Monks: rock hipnótico e escuro, ambientes distópicos, influências tão estranhas quanto o escritor George Orwell ou os quadros carnívoros do pintor figurativo inglês Francis Bacon. É a primeira vez que atuam por cá.

O quarteto Toy, que fecha o cartaz desta noite (0.30 horas), fusiona bases garridas de rock dos anos 70 com os pilares do punk moderno. O quarto disco da banda inglesa, "Happy in the hollow", lançado este ano e produzido pelos próprios, é o mais coeso e convincente, expondo uma odisseia dual: uma metade do disco é sombria e intensa, a outra é elegante e solar, resultando tudo num novo krautrock sumptuoso.

A melancolia a dançar

Amanhã, sábado (0.30 horas), o cartaz inteiro dos l'agostinis - são assim designados os espectadores do L'Agosto - vale por The Field, projeto microhouse e techno minimal do sueco Axel Willner.

É um arquiteto da eletrónica que fascina desde 2007 quando lançou "From here we go sublime" em que música ambiente, a nostalgia e a luxúria se recombinavam em estilhaços na pista de dança. Willner traz o seu sexto disco, o elíptico e melancólico "Infinite moment", lançado no outono de 2018.

Antes de The Field atuam os portugueses Sensible Soccers (23.30 horas), que trazem a nova eletrónica prometedora de "Aurora", e um dos mais amados indie folkers nacionais: B Fachada (22.30 horas).

Os bilhetes custam 15 euros (1 dia) ou 25 euros (passe geral).