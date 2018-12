Hoje às 19:29, atualizado às 20:59 Facebook

A cantora norte-americana Lana Del Rey é a primeira confirmação para o Super Bock Super Rock, que se realiza em julho, no Meco.

De acordo com a promotora Música no Coração, Lana Del Rey atua no primeiro dia do festival, no Palco Super Bock, sete anos depois da estreia da cantora em Portugal, em 2012, também no SBSR, com um concerto centrado no álbum "Born To Die".

Para 2019, é esperado um novo álbum de Lana Del Rey, "Norman Fucking Rockwell", que sucede a "Ultraviolence" (2014), "Honeymoon" (2015) e "Lust For Life" (2017). "Venice Bitch" é um dos novos temas da cantora.

O festival SBSR, que celebra 25 edições em 2019, regressa em julho à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, Sesimbra, distrito de Setúbal, depois de três anos em Lisboa, no Parque das Nações.

Segundo a Música no Coração, "o local onde estará instalado o recinto de concertos é um terreno diferente daquele que o público já conhece das edições anteriores e onde existe já um tapete de vegetação, que será agora tratado de modo a assegurar um piso verde natural, onde estarão instalados os vários palcos".

O Super Bock Super Rock realiza-se a 18, 19 e 20 de julho.

Os portadores do passe de três dias poderão acampar, "desde a quarta-feira anterior ao início do festival e até domingo", ou seja, de 17 a 21 de julho.