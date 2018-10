Lançada nova obra sobre José Rodrigues em Cerveira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:11 Facebook

Silêncio no atelier", a segunda obra póstuma sobre o escultor José Rodrigues, que morreu em 2016 e que hoje cumpriria 82 anos, foi apresentada ontem na rentrée da Fundação Bienal de Arte de Cerveira.

O livro com prefácio de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, fotografia de Aurélio Mesquita e textos de António Oliveira e Manuel Sousa Pereira, retrata a preto e branco as obras do artista em ambiente de atelier.

A conceção da publicação foi coordenada por Ágata Rodrigues, uma das filhas do homenageado, que relembrou que o aniversário do pai "era sempre uma festa muito pensada, por isso quando surgiu esta oportunidade de criar esta prenda foi foi perfeito. Este livro é uma obra de arte".

Ontem foram ainda inauguradas duas exposições: "Processos em trânsito", uma coletiva de livros de 54 artistas, e "Viacrucis. A Pintura como interrogação", de Jaime Silva. Ana Peixoto Fernandes