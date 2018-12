Lasers, equilíbrio e magia, eis o Circo de Natal do Coliseu

Rita Neves Costa Hoje às 09:13 Facebook

Circo de Natal do Coliseu do Porto está de regresso a partir de 14 de dezembro. Os nomes sonantes do mundo do circo não ficaram de fora desta convocatória.

Bastou um passo a Anastasia Karampournioti, de 35 anos, para entrar no mundo das artes circenses. Num dia em que assistia às performances dos amigos malabaristas num parque da Grécia, percebeu que aquele mundo também podia ser o seu: mais profissionalizado e fora do país. Hoje é uma das artistas do Circo de Natal do Coliseu do Porto, que começa a 14 de dezembro e se prolonga até 1 de janeiro de 2019. A sua especialidade é a corda bamba.

De fato cinzento, brilhante e reluzente, os olhos da plateia quase se inclinam para vê-la balançar no ar, com movimentos de ginástica acrobática arriscados, aparentemente fora da zona de conforto dos comuns mortais. "Não estou sozinha em palco", revela ao JN. "Tenho um cinto de segurança e o meu pai está ao lado a vigiar-me", acrescenta.

Ao longo de mais de 43 sessões de circo registadas na sala de espetáculo, a variedade das artes circenses continua a fazer parte da programação. Assim o pode dizer, Paolo Silva, lusodescendente e membro dos Lazer Wizards.

O cenário é completamente negro, só iluminado por finas luzes verdes, que jogam, brincam e se confrontam com os dois membros desta companhia. "É uma mistura de novas tecnologias, magia e um cenário futurista, de inspiração na saga "Guerra das Estrelas"", afirma o artista.

Mas não só de lasers se faz a evocação da sétima arte. O Mago Edgard, de Espanha, leva o público até ao universo de Tim Burton. A performance de magia terá momentos de humor, algo estranhos e fantasiosos. "Os momentos de circo são sempre diferentes uns dos outros. Como apresentador, tenho de saber lidar com as esperas, as montagens de cenário e adaptar a linguagem a cada artista", esclarece o ator Emílio Gomes, que comanda o espetáculo há quatro anos.

À medida que cada artista sobe a palco, há uma história para contar, nervos e emoções do público para Emílio Gomes ouvir e controlar. "Já aconteceram acidentes. Quando acontece, quebramos esse mundo de sonho e mostramos que os artistas são de carne e osso", explica ao JN.

No Coliseu do Porto, o Circo de Natal vai receber artistas de oito países, sendo este o quatro ano em que a casa de espetáculos decide não utilizar animais. Até 1 de janeiro, há 14 sessões abertas ao público. Os preços variam entre os oito e 18 euros.