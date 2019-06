Laurie Anderson: "Quando Trump foi eleito, ri-me. Agora já não tem piada"

João Antunes Hoje às 14:37 Facebook

"Vai Para Onde Olhas!" é o título do projeto de realidade virtual encomendado pela Quinzena dos Realizadores de Cannes à lendária Laurie Anderson, de 72 anos, e a Hsin-Chien Huang, taiwanês com quem a artista norte-americana trabalha há alguns anos .

Laurie Anderson encontrou-se com o JN na praia de Cannes, um dia depois da inauguração dessa instalação, que nos coloca diante de três portas. Cada uma permite-nos viajar por mundos inimagináveis, através de um banco giratório e de um capacete. À chegada, mostrámos-lhe "The Big Science". O disco é de 1982 e, na capa, a autora aparece com uns óculos que bem podiam ser de realidade virtual.

Parece que em 1982 já estava a sonhar com a realidade virtual...

Que estranho, não é? Parece que estava. Estávamos todos. Nos nossos sonhos. Não era mais do que isso.