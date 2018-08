Hoje às 11:45 Facebook

"Intervalo" foi editado em setembro de 1988, dias depois de o génio criativo de Carlos Paião ter sido interrompido pela morte na estrada, a 26 de agosto de 1988. É o último registo gravado em disco do prolífico compositor nascido em Coimbra mas com raízes em Ílhavo.

Compositor, intérprete e instrumentista, escreveu mais de 300 canções. Duas dúzias gravadas em discos de longa duração, os chamados LP, e dois punhados de "singles". Mas a riqueza criativa de Carlos Paião foi além das músicas que interpretou e gravou. Perdura, na escrita e composição, no panorama musical português nestes 30 anos de intervalo, gravada por vozes como Amália, Mísia, José Alberto Reis, Nuno da Câmara Pereira ou Herman José. Ainda em 2016, Yolanda Soares gravou "O Nome do Povo", tema escrito para Amália, que a fadista não chegou a interpretar.

Carlos Paião atingiu o reconhecimento e a notoriedade em Portugal ao vencer o Festival RTP da Canção, a maior montra da música nacional nos idos de 1981. Com "Playback", uma sátira aos cantores que mexiam os lábios e as ancas na televisão ou nos palcos sem cantar, afirmou-se como um dos mais fortes valores da música pop em Portugal.

Médico de formação, músico de vocação, deixou uma marca em muitos dos portugueses que já eram vivos nos anos 80 do século passado. Músicas como "Cinderela", "Pó de arroz" ou "Vinho do Porto, Vinho de Portugal" são facilmente reconhecidas aos primeiros acordes e chegam já aos mais novos através do Youtube ou das redes sociais.

"Eles são duas crianças a viver esperanças, a saber sorrir", escreve, em Cinderela. Tantos anos depois, não é fácil tirar da cabeça os versos de algumas das canções de Paião. "Pó de arroz, do teu arrozal", primeiro verso de outro sucesso de Paião, ou o refrão cheio de gás de "Vinho do Porto, Vinho de Portugal", que levou à televisão num dueto com Cândida Branca Flor, em 1983, são exemplos das músicas que mantêm vivo o legado de Carlos Paião.

Presença assídua da televisão portuguesa após a vitória no Festival RTP da Canção, o compositor, que perdeu a vida numa viagem de carro para um concerto nas festas em honra de S. Ginésio em Penalva do Castelo, colaborou com Herman José na criação de alguns temas que fazem parte do imaginário musical de muitos portugueses.

É de Paião a "Canção do beijinho", a que Herman dá um toque de birra infantil, e o sucesso, ciclicamente cantado país fora, do "Bámos lá cambada". Composta em 1986, e interpretada por José Esteves, personagem ficcional de Herman José, acompanhado por Luís Represas, Alexandra e Dany Silva e um coro de luxo, com Vitorino, Marco Paulo, Jorge Fernando, Diana e Peter Peterson, é uma marcha de exaltação futebolística composta a propósito da participação de Portugal no Mundial de 1986, no México.

Carlos Paião compôs, em 1984, a totalidade das músicas e letras de Serafim Saudade, personagem criada por Herman José, já então uma das figuras mais populares da televisão portuguesa. O tema Serafim Saudade ainda hoje uma sátira que encaixa como uma luva no panorama da chamada música "pimba". O homem que brincava com as palavras para fazer canções, mas que deixou um legado muito sério à música ligeira portuguesa.