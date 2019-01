Leilões online vieram dar um novo fôlego ao segmento de livros raros

Sérgio Almeida Ontem às 23:58 Facebook

Perfil dos compradores tem-se alterado. Compra de obras antigas é cada vez mais vista como um investimento.

Em declínio há muito, a venda de livros raros e antigos sofreu uma inesperada reviravolta nos últimos anos, registando subidas que estão a surpreender as próprias leiloeiras responsáveis pelas vendas.

Nos últimos cinco anos, os leilões online tornaram-se recorrentes, ao ponto de algumas leiloeiras importantes, como o Palácio do Correio Velho, já dispensarem as típicas vendas presenciais, o que não significa que os livros não possam ser consultados "in loco" pelos potenciais interessados. "Os leilões online vieram alargar o espetro dos clientes", reconhece Sebastião Pinto Ribeiro, administrador da leiloeira.