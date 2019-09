Lello oferece 100 bilhetes para o tributo Harry Potter

Hoje às 14:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A magia do universo de Harry Potter passa hoje à noite pelo Coliseu do Porto. Promovido pela Livraria Lello, como forma de assinalar a edição exclusiva de um livro sobre a criação de J. K. Rowling, o espetáculo "The magical place" conta com a atuação do ilusionista Helder Guimarães e da Lisbon Film Orchestra.

Como ainda restam alguns bilhetes, a organização vai oferecer bilhetes às 100 primeiras pessoas que passarem hoje, às 19 horas, pela bilheteira do Coliseu.

Na plateia vão estar vários leitores do JN, que garantiram ontem entradas para o espetáculo, ao apresentarem um exemplar da edição do dia. Houve quem aparecesse até munido de uma dezena de exemplares para garantir que veria o espetáculo. Como resultado dessa procura, os quiosques das imediações rapidamente ficaram sem exemplares do JN.

Muito concorrida foi ainda a venda online de "Harry Potter magical places". A meio da tarde, a livraria portuense anunciou que os exemplares disponibilizados para venda pela Internet esgotaram.